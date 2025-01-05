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أحمد جودة - القاهرة - كشف مهدي رابحي رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري، عن رغبته في تأهل النادي الأهلي إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع فريقه وحقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع عبد الرحمن مزيان لاعب الفريق.

رئيس بلوزداد: أتمنى تأهل الأهلي معنا.. وهذه حقيقة مفاوضاته مع مزيان

وأكد رابحي في تصريحات له منذ قليل، عبر القناة الأولي مع الإعلامي كريم رمزي: "كان يجب علينا، أن نفوز في هذه المباراة، بسبب الهزيمة الثقيلة التي تلقيناها في القاهرة، ونجحنا في الحصول على 3 نقاط ثمينة ومهمة من فريق محترم مثل الأهلي".

وأكمل: "الأهلي لم يكن يرغب في الفوز أمامنا، ولكنه كان يرغب في تحقيق التعادل فقط ونجحنا في تسجيل هدف متأخر فزنا به".

وأشار: "لعبنا مع الأهلي من أجل الاخذ بالثأر، لأننا لم نتخيل أن نخسر بسداسية في القاهرة، لكن سقوط الحالة المعنوية للاعبي بلوزداد سبب هذه الخسارة".

وكشف رئيس بلوزداد عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم عبد الرحمن مزيان قائلا: "لم تحدث أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن"

واردف:" عقد مزيان مع شباب بلوزداد يستمر حتى 2028، وكل هذه الانباء ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: "أتمنى أن يتأهل شباب بلوزداد مع الأهلي للدور المقبل بدوري أبطال إفريقيا".

ثم أتم: " فوز أورلاندو اليوم على ستاد أبيدجان سيجعل الوضع صعب قليلا الآن. أعتقد الجولة الأخيرة ستكون هي الحاسمة بشأن الفرق المتأهلة من المجموعة".