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أحمد جودة - القاهرة - اقتربت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" الذي يبث على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إدارة نادي الزمالك ترغب في حسم صفقة اللاعب الجزائري عادل بوبلينة، الذي يلعب في مركز الجناح مع فريق باردو الجزائري".

وأضاف:" بوبلينة تم عرضه على كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، الذي رحب ووافق بالفعل على ضم اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، خاصة وأنه يلعب كجناح أيسر وجروس يرى أن الفريق لديه أزمة في هذا المركز ".

واختتم كريم رمزي تصريحاته:" نادي الزمالك دخل بالفعل في مفاوضات مع عادل بوبلينة وناديه الجزائري ولكن النادي طلب الحصول على. 2 مليون دولار للموافقة على رحيل لاعبه، ولكن النادي يحاول أن يحسم الصفقة بمبلغ أقل".

