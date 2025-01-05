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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة توقيع النجم الدولي أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نادي الشمال القطري منذ أيام قليلة.

حقيقة توقيع أكرم توفيق مع الشمال القطري.. وموقف الأهلي من تجديد عقده

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كل ما تم تداوله بشأن توقيع أكرم توفيق مع نادي الشمال القطري غير صحيح ولم يحدث حتى الآن ".

وأضاف:" أكرم توفيق طلب من النادي الأهلي 25 مليون جنيه في الموسم حتى يوافق على تجديد عقده".

وأكمل:" الأهلي عرض على أكرم توفيق 15 مليون جنيه فقط في الموسم، والعرض المقدم من نادي الشمال القطري مليون دولار في الموسم أي أكثر من 50 مليون جنيه ".

وأتم:" هناك محاولات أخيرة من جانب مسئولي النادي الأهلي، لإقناع أكرم توفيق بقبول العرض الذي يبلغ 15 مليون جنيه في الموسم للموافقة على تجديد عقده وهناك جلسة ستجمع بين محمد رمضان مع اللاعب خلال الأيام المقبلة"