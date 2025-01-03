نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبته في تواجد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي رفقة المارد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية

وقال عادل طعيمة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية، تواجده سيكون رائع ومواجهته لميسي سيتحدث عنها العالم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "شباب بلوزداد يمتلك لاعبين على مستوى عالي، ومن وجهة نظري كولر لن يغير طريقة لعبه وسيكون هناك مساحات كبيرة في دفاعات الفريق الجزائري".

وأكمل: "الأهلي قادر على امتصاص حماس لاعبي وجماهير بلوزداد في المباراة".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي لديه 7 مباريات في الشهر الجاري لذلك الكلام على الراحلين في الوقت الحالي خاطئ، وأنا لا أؤيد إبرام صفقات قبل كأس العالم مباشرةً للحفاظ على عامل الانسجام في الفريق".

