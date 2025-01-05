العالم اليوم - وزيرا الخارجية الأميركي والمصري يناقشان ملفي غزة وسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 07:41 صباحاً - ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات في الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وحسب بيان الخارجية الأميركية، الأحد، ناقش الوزيران خلال اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسي السلمي الشامل بقيادة سورية إلى حكومة ممثلة ومسؤولة.

وأعرب الوزير الأميركي عن تقديره للدور الذي تواصل مصر لعبه لتأمين السلام في المنطقة، مؤكدا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.