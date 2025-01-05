العالم اليوم - مقتل مراسل صحيفة روسية في هجوم مسيرة شرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 07:41 صباحاً - قالت صحيفة "إزفستيا" الروسية أمس السبت إن أحد مراسليها قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة عبر قناتها على تطبيق تلغرام "شن الجيش الأوكراني هجوما بطائرة مسيرة على سيارة مدنية تقل مراسلنا ألكسندر مارتميانوف الذي يعمل بشكل حر".

وأضافت "كانت السيارة بعيدة عن خط المواجهة"، وفقا لرويترز.

وذكرت صحيفة إزفستيا أن السيارة كانت تسير على الطريق السريع الرابط بين مدينتي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا وهورليفكا إلى الشمال.

ونددت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بمقتل مارتميانوف، وكتبت على الموقع الإلكتروني للوزارة إنه "قتل متعمد".

ووصفت زاخاروفا الأمر بأنه ""جريمة وحشية أخرى في سلسلة من الفظائع الدموية" التي ترتكبها حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي "التي تلجأ علانية إلى الأساليب الإرهابية للقضاء على معارضيها في الأيديولوجية".

وأشارت بيانات سابقة للجنة حماية الصحفيين إلى مقتل 15 صحفيا على الأقل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن اثنين من مراسليها كانا يسافران مع مارتميانوف أصيبا في الهجوم، بالإضافة إلى صحفيين يعملان لدى صحيفة محلية في دونيتسك.