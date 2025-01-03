نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية ترد على تقارير انتشار "بق الفراش" على متن طائراتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ردت شركة الخطوط الجوية التركية على تقارير إعلامية تحدثت عن انتشار "بق الفراش" على متن بعض طائراتها مؤكدة أنها تتخذ التدابير اللازمة بعناية وتجري تعقيما شاملا لطائراتها قبل كل رحلة.

وقال المستشار الإعلامي للشركة، يحيى أوستون في بيان: "نود أن نوضح، بخصوص الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول حوادث بق الفراش، أن الخطوط الجوية التركية تلتزم بدقة بأعلى معايير الأمان والراحة".



وأضاف: "تعد حوادث بق الفراش مشكلة عامة قد تحدث أحيانا في الأماكن العامة، بما في ذلك الطائرات، وضمن هذا السياق، نتعامل مع جميع الملاحظات الواردة إلينا بجدية ونقوم بدراستها بعناية، وفي مثل هذه الحالات، نقوم على الفور بإجراء جميع الفحوصات اللازمة للطائرات المتأثرة".

وأكد أوستون أن "الخطوط الجوية التركية تتعامل بجدية مع شكاوى الركاب وتقوم بفحص الطائرات المتأثرة فورا. كما تخضع الطائرات لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة قبل كل رحلة، بالتعاون مع مصنعي الطائرات لتطبيق أكثر الإجراءات أمانا وفعالية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تخضع طائراتنا لعمليات تنظيف منتظمة ويتم تعقيمها بشكل دقيق قبل كل رحلة.. كما أننا نعمل بشكل وثيق مع مصنعي الطائرات لضمان تطبيق أكثر الإجراءات فعالية وأمانا في مكافحة الآفات".

واختتم المستشار الإعلامي للشركة قائلا: "الخطوط الجوية التركية تضع دائما أمان وراحة ركابها في المقام الأول وتتخذ كل الإجراءات اللازمة بعناية لتحقيق ذلك".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بورود شكاوى من عدد من ركاب شركة الخطوط الجوية التركية تتعلق بوجود حشرات بق الفراش على مقاعد الطائرات، والأغطية، وكذلك في أماكن تخزين الأمتعة اليدوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، وفي بعض الحالات، "أفاد الركاب بأن هذه الحشرات سقطت عليهم من السقف". كما اشتكى الركاب من" تعرضهم للدغات البق خلال رحلاتهم