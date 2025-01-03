انتهاء تصوير مسلسل " كارثة طبيعية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أحمد عاطف مؤلف مسلسل “كارثة طبيعية” للفنان محمد سلام عن تصويره وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب معلقا:'فركش كارثة طبيعية

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة الفنان محمد سلام، بالتعاون مع مجموعة من النجوم منهم حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

وكان اخر اعمال محمد سلام هو مسلسل "الكبير أوى 8"، الذي عرض في شهر رمضان المقبل 2024، والعمل بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.