ليلى علوي عن وحيد حامد: أعماله هتعيش العمر كله

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة ليلى علوي عن تقديرها الكبير للكاتب الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن أعماله الفنية ستظل خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، وجاء ذلك في الذكرى السنوية الرابعة للكاتب وحيد حامد.

وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قالت ليلى علوي: “مكانه محفوظ في قلوبنا وكتاباته اللي هتعيش العمر كله عميقة وممتعة، مش ممكن يجي فيلم كاتبه وتحول، لازم تتفرج عليه".

وأضافت: “كان بني أدم جميل، جدع ومخلص جدًا لأعماله وللفن وللمشاهد ولجمهوره ولبلده".

منشور ليلى علوي



يُذكر أن وحيد حامد ترك إرثًا سينمائيًا ضخمًا يشمل العديد من الأفلام والمسلسلات التي أصبحت علامات فارقة في تاريخ الدراما، مثل “اللعب مع الكبار”، و”الإرهاب والكباب”، و”الجماعة”.

أحدث أعمال ليلى علوي

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي، فيلم "المستريحة"، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التى تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

أبطال وصناع فيلم "المستريحة"

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.



آخر أعمال ليلي علوى



ومن ناحية اخري، عُرض لـ ليلى علوي فيلم آل شنب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.