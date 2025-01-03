إيمي ودنيا سمير غانم تقدمان التهنئة إلى حسن الرداد في عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانتان إيمي ودنيا سمير غانم بعيد ميلاد النجم حسن الرداد، حيث قدمتا له التهنئة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل مليئة بالمحبة والتقدير.

حيث نشرت إيمي سمير غانم، زوجة حسن الرداد، صورة تجمعهما مع تعليق عاطفي قالت فيه: “كل سنة وأنت طيب يا حسونة، وعقبال 100 سنة، وتفضل تنور حياتنا".

بينما شاركت دنيا سمير غانم صورة أخرى مع حسن الرداد وكتبت: “سنسنتي أجمل أخ في الدنيا، كل سنة وأنت طيب يارب، ودايما وناجح وسعيد، وربنا يحققلك الي بتتمناه ويخليك لينا".

وقد تلقى حسن الرداد سيلاً من التهاني من جمهوره وزملائه في الوسط الفني بهذه المناسبة، معبرين عن حبهم وتقديرهم له كفنان وإنسان.

والجدير بالذكر أن الرداد يعيش فترة من التألق الفني بعد نجاح أعماله الأخيرة، حيث حصد إشادات واسعة من النقاد والجمهور.



آخر أعمال حسن الرداد



ويذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد، هو مشاركته في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"



وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حسن الردار، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل “محارب”



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.