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أحمد جودة - القاهرة -

وجه عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للاعبي المارد الأحمر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

عادل طعيمة: يجب نسيان نتيجة الذهاب ضد شباب بلوزداد.. والأهلي قادر على اللعب تحت ضغط الجماهير

وقال عادل طعيمة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "على لاعبي الأهلي نسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام بلوزداد بلوزداد والتركيز على لقاء الغد فقط".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "مدرب شباب بلوزداد ركز على الدعم النفسي للاعبيه، كما أن جمهور بلوزداد سيكون سلاح ذو حدين للاعبي الفريق الجزائري وقد يكون عامل ضغط عليهم".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي قادر على اللعب تحت ضغط جماهير الفريق الجزائري، مباراة الغد ستظهر مدى قدرة حكم المواجهة على التعامل مع الظروف الصعبة".

