فن ومشاهير

بإطلالة ساحرة.. آمال ماهر تتألق في أحدث ظهور لها

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

شاركت الفنانة آمال ماهر، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

 

إطلالة مميزة لـ آمال ماهر

 

وتألقت آمال، بإطلالة أنيقة وراقية حيث ارتدت فستان باللون الذهبي اللامع حيث خطف أنظار الجمهور من الوهله الأولى وتفاعل معه، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة.

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منشور المطربة آمال ماهر
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آخر أعمال الفنانة آمال ماهر الغنائية

 

طرحت آمال ماهر "5 أغاني"، حصريا عبر منصة "سبوتيفاي"، وهم: "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان"، و يشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.

 

 

كما كان آخر حفلات آمال ماهر، حفلها الذي أُقيم في مدينة الإحساء بالسعودية ضمن فعاليات العيد الوطني بالسعودية الـ94، و التي تحدثت عنه قائلة: "سعدت كثيرًا بكوني جزئاً من احتفالات الشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ 94، شكراً جدا ليكم كانت حفلة أكثر من رائعة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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