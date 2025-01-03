"رجوع مافيش" لـ محمد نور تحقق مليون مشاهدة على مواقع التواصل في أقل من 24 ساعة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت أغنية رجوع مافيش لـ الفنان محمد نور أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



أغنية "رجوع مافيش" من كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلى وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وجيتار مصطفى نصر وتشيللو عبد الله سمير.

ردود فعل الجمهور على البوستر التشويقي للأغنية

وكان قد نال البوستر التشويقي لـ "رجوع مافيش"، على صفحة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إعجاب الجمهور علي مجال واسع الانتشار، بعد نجاح أغنية "هو في كده" في صيف 2024.

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات أغنية رجوع مافيش لـ الفنان محمد نور كالتالي:

ايه ؟؟

جاي عايز مني ايه

اللي بتفكرني بيه

عدي وقته خلاص وراح

ايه ؟؟؟

انت مش روحت ومشيت

وأما انا ارتحت ونسيت

جاي تفتحلي فجراح

............

رجوع مفيش.. هعيش

موقفتش حياتي يوم عليك

نسيت

كمان كل اللي بيفكرني بيك

خلاص

روح اللي بينا ضيعته بأيديك

.............

راح

اللي بينا راح زمان

دا انت فضتلي المكان

اللي كنت زمان ماليه

ايه

الندم هيفيد بٱيه

عدي وقت كتير عليه

واللي بينا بقيت ناسيه

.....

مات

اللي بينا اعتبره مات

روح ملكش ذكريات

جنبي مبقاش ليك مكان

روح

روح متحلمش برجوع

صعب انا تجبني الدموع

هيا خلصت من زمان