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أحمد جودة - القاهرة - صرح زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي الذي انتهت ولايته في 20 مايو 2024، بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية رئاسية ثانية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية: "لا أعرف كيف ستنتهي هذه الحرب، إذا فعلت أكثر مما أستطيع فربما سأنظر إلى هذا القرار (الترشح للرئاسة) بشكل أكثر إيجابية اليوم. بالنسبة لي، ليس هذا هو الهدف".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024 ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد، وقال بعدذاك زيلينسكي إن الانتخابات الآن "في غير وقتها".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الحكومة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي، وفقا لتقييم أولي، البرلمان ورئيس البرلمان.

وأكد أنه إذا أرادت أوكرانيا انتخاب رئيس بشكل شرعي، فسيكون من الضروري إلغاء الأحكام العرفية: فتأثيرها لا يعني إطالة أمد نتائج الانتخابات الماضية، "لا يوجد شيء حول هذا في الدستور