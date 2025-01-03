نور النبوي: فيلم "الحريفة 2" بقى من أعلى خمس أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق فيلم “الحريفة 2”، بطولة النجم نور النبوي، إنجازًا كبيرًا بدخوله قائمة أعلى خمس أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، و تم طرح الفيلم منذ أسابيع قليلة، حيث حقق ملايين من الإيرادات واستطاع أن يجذب ملايين المشاهدين إلى دور العرض بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله المميز.



حيث علق نو النبوي على منشوره الذي شاركه مع جمهوره احتفالًا بهذا النجاح الكبير قائلًا: “فيلم ”الحريفة 2" وصل لإيرادات تاريخية النهارده وبقى واحد من أعلى خمس أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، كرم كبير من ربنا. شكرًا الجمهور الحبيب، المراهنة عليك دايما كسبانة".

يُذكر أن “الحريفة 2” هو الجزء الثاني من فيلم “الحريفة 1” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا عند طرحه، مما جعل صناع العمل يقررون تقديم جزء جديد مليء بالمفاجآت والإثارة.

منشور نور النبوي



أحداث فيلم "الحريفة 2"

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة، بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.



أبطال الحريفة 2

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

بهذا الإنجاز، يثبت نور النبوي مكانته كواحد من أبرز نجوم الجيل الحالي، ويعزز من شعبيته وجماهيريته في الوطن العربي.