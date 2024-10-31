نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب رامي صبري لإحياء لإحياء حفلتين كبيرتين، والتي من المقرر إقامتها في أمريكا، بدأ من الشهر المقبل يوم 2 في نيويورك، ويوم 3 في واشنطن.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري مجموعة من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: “بحكي عليكي، كداب، انا بعترفلك، تعالي، لما بيوحشني، غمضت عيني، علي بالي، مسألتنيش”.

أخر أعمالي رامي صبري

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان رامي صبري هى أغنية بعنوان "على بالي"، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجائت الأغنية من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد على، وتوزيع رامي يسا، ومكس ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية علي بالي

وتقول كلمات الأغنية: “على بالي لو عدت علينا سنين يا واحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك هعيشها لمين ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه على عيني عمر وعدى وإنت بعيد وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد وحياتي مش لاقي لها أي جديد طب وإنت بعيد قول لي أعمل إيه ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك بطمن عليك طول ما إنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك”.