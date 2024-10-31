أبرز إطلالات النجمات في عرض فيلم "الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة حضر عدد من نجوم الفن عرض فيلم الفستان الأبيض الذي تدور أحداثه حول وردة التي تنطلق في رحلة بحث حثيثة عن فستا إقرأ المزيد

حضر عدد من نجوم الفن عرض فيلم “الفستان الأبيض” الذي تدور أحداثه حول وردة، التي تنطلق في رحلة بحث حثيثة عن فستان زفافها عشية يوم عرسها، وسرعان ما يتحول ذلك البحث إلى رحلة لاكتشاف الذات، إذ تواجه علاقتها بالقاهرة وعلاقتها بنفسها.. الفيلم من بطولة: ياسمين رئيس، وأسماء جلال، وأحمد خالد صالح.

وقد تألقت النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي 2024 خلال العرض العالمي الأول لفيلم "الفستان الأبيض".

كل نجمة كانت بمثابة لوحة فنية، تعكس أسلوبها الفريد وجاذبيتها الخاصة. تباينت التصاميم بين الكلاسيكية الراقية التي أضفت لمسة من الهدوء، والعصرية الجريئة التي أسرت الأنظار.

والآن سنقوم بجولة مميزة ليلتقط أبرز الإطلالات في هذه الليلة المميزة..