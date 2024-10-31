مسلسل "تيتا زوزو" لـ إسعاد يونس يتصدر التريند.. فما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "تيتا زوز" بطولة الفنانة إسعاد يونس وعدد كبير من نجوم الفن، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح منصة "watch it” الحلقة الآخيرة من العمل، وشهدت الكثير من الأحداث الشيقة.

تيتا زوزو

أبرز أحداث الحلقة الآخيرة من مسلسل "تيتا زوزو"

وجاء خلال أحداث الحلقة إعتراف أحمد(حمزة العيلي) للنيابة على أن إسماعيل( محمود البزاوي ) بدل المحصول المزروع في الأرض التي اشرفت عليها إعتزاز (إسعاد يونس)، بمحصول مزروع في أرض تم رشها بمواد كيماوية وذلك بالاتفاق مع مجدي مساعد إسماعيل لكي يبرأ أحمد حماته إعتزاز من التهمة التي أُلفقت لها من قبل إسماعيل.

وتخرجت هبة (ندى موسى) من دورة إدراة الأعمال التي كانت مشتركة بها، كما حصل مشروعها تصنيع منتجات بالحرف اليدوية إعجاب من رجل أعمال وحصل على دعم وشراكة منه.

وجاء في نهاية الحلقة الحكم على إعتزاز بالبراءة وحبس مجدي مساعد إسماعيل، ثم عادت إلى منزلها وأثناء تجمعها مع عائلتها.



أحداث مسلسل “تيتا زوزو”



ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل “تيتا زوزو”





مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.