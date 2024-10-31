لينا صوفيا لـ دوت الخليج الفني: أشارك في مسلسل "220 يوم" مع كريم فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لينا صوفيا في تصريح خاص لـ دوت الخليج أنها بدأت تصوير مسلسل " 220 يوم" مع النجم كريم فهمي والمخرج كريم العدل.



كما تحدثت عن موعد تصوير مشاهدها للجزء الثالث من مسلسل " كامل العدد" كاشفة أنها ستبدأ التصوير الشهر المقبل.

ومسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

والعمل يدور في إطار اجتماعي لايت، حول دينا الشربيني التي تقدم شخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يظهر شريف سلامة بدور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في سن المراهقة.