لرمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل هيفاء وهبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل "دهب"، الذي تلعب بطولته هيفاء وهبي، البوستر الرسمي للعمل استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

مسلسل "دهب" بطولة الفنانة هيفاء وهبي سيعرض في رمضان 2025، وهو من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.

مسلسل دهب

أكد مؤلف العمل تامر عبد المنعم أن مشاركة النجمة هيفاء وهبي في سباق رمضان المقبل ستؤثر بشكل كبير على خريطة المشاهدة.

كشف تامر عبد المنعم عن مشاركة هيفاء وهبي في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "دهب"، الذي كتبه بنفسه ويتولى إخراجه مرقس عادل، ومن إنتاج شركات الهرم للإنتاج الفني، ماركيز هاوس، وساند ميديا.

عبّر عن سعادته بالتعاون مع نجمة كبيرة مثل هيفاء وهبي، لافتًا إلى أن عروض القنوات الخليجية لعرض المسلسل بدأت تنهال بعد تسريب الخبر، إلى جانب اهتمام القنوات المصرية.

أخر أعمال هيفاء وهبي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم رمسيس باريس، والذي عُرض في أبريل من العام الماضي 2023، وحقق نسبة إيرادات كبيرة وتصدر شباك التذاكر.

ويشارك هيفاء وهبي البطولة، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني وسميرة مقرون، مع ضيوف الشرف مصطفى خاطر وأوس أوس وسامي مغاوري وأحمد كشك، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، فكرة محمود حجازي، وإخراج أحمد خالد موسى