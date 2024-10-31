نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق النصر مع نظيره فريق الهلال، يوم الجمعة 1 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

تُقام المباراة بين فريقي النصر والهلال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال والنصر عبر قناة ssc، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقلة بشكل حصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الهلال والنصر في الدوري السعودي

ويتواجد فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق النصر في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.