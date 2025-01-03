كيف تحافظ على صحة بشرتك في مختلف فصول السنة؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 03:56 صباحاً - العناية بالبشرة في الربيع

مع بدء فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، تحتاج البشرة إلى تجديد وحيوية. يمكن أن تساعدك بعض الخطوات البسيطة في الحفاظ على نضارة بشرتك خلال هذا الفصل:

زيادة الترطيب

يعد الترطيب أساسًا لصحة البشرة. حاولي استخدام مرطبات خفيفة تحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا والماء الورد للحفاظ على نضارة بشرتك طوال اليوم.

الحماية من الشمس

حتى إذا كان الطقس لم يصبح بعد حارًا بشدة، فإن أشعة الشمس يمكن أن تلحق ضررًا كبيرا بالبشرة. استخدمي واقي شمس بعامل حماية 30 على الأقل لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية.

العناية بالبشرة في الصيف

فصل الصيف يجلب معه الشمس الساطعة والحرارة المفرطة، مما قد يكون له آثار سلبية على البشرة.

زيادة شرب الماء

مع ارتفاع درجات الحرارة، يفقد الجسم الكثير من السوائل. احرصي على شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

تجنب التعرض المباشر للشمس

حاولي تجنب الخروج في أوقات الذروة واستخدمي القبعات والنظارات الشمسية لحماية وجهك وعينيك.

العناية بالبشرة في الخريف

خلال فصل الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتحتاج البشرة إلى تغييرات في الروتين.

استخدام الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند يمكن أن تكون مثالية لترطيب البشرة في هذا الوقت من العام.

التقشير المنتظم

يساعد التقشير المنتظم في إزالة خلايا الجلد الميتة والسماح بالبشرة بالتنفس والتجدد.

العناية بالبشرة في الشتاء

الشتاء هو أصعب الفصول على البشرة بسبب البرد والجفاف.

مرطبات كثيفة

اختاري مرطبات أكثر كثافة تحتوي على الزبدة الطبيعية مثل زبدة الشيا للحفاظ على ترطيب البشرة لفترات أطول.

تجنب الماء الساخن

استخدام الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن يساعد في الحماية من فقدان الرطوبة الطبيعية للبشرة.

نصائح عامة للعناية بالبشرة طوال السنة

التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يحسن ملمس البشرة ومظهرها.

فيتامين C: لتعزيز إنتاج الكولاجين.

فيتامين E: لحماية البشرة من الجذور الحرة.

الأحماض الدهنية أوميغا-3: لترطيب البشرة من الداخل.

النوم الجيد

النوم لساعات كافية يعزز تجديد خلايا البشرة ويمنحها مظهرًا متألقًا وصحيًا.

اتبع هذه النصائح للحفاظ على صحة بشرتك طوال العام والتمتع بمظهرًا متألقًا وسعادًة بأية تغيرات موسمية.