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أحمد جودة - القاهرة - وصف ​فرينكي دي يونج، لاعب ​برشلونة​، عام 2024 بأنه الأصعب في مسيرته، مشيرًا إلى إصابته في الكاحل التي أثرت عليه، وأوضح أنه أصبح أفضل الآن ولكن ما زال يتعين عليه العناية بالكاحل.

دي يونج: عام 2024 الأصعب في مسيرتي

دي يونج تحدث أيضًا عن مستقبله مع النادي، حيث ينتهي عقده في 2026، وأشار إلى أنه لم يتخذ قرارًا بشأن تجديد العقد بعد. وأوضح أنه إذا شعر بعدم القدرة على المساهمة مع الفريق أو إذا لم ينافس الفريق على الألقاب، سيغادر.

وأضاف أنه كان يتوقع إنجازات أكبر مع برشلونة خلال فترة وجوده، ما يشعره بخيبة أمل.