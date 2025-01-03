نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي ونجوم "مسرح مصر" يحتفلون بزفاف سارة درزاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل عدد من نجوم "مسرح مصر" بحفل زفاف الفنانة سارة درزاوي، التي شاركت في العديد من مواسم العروض المسرحية الشهيرة.

أقيم الحفل بحضور نخبة من الفنانين والأصدقاء المقربين، حيث عبروا عن فرحتهم وقدموا التهاني للعروسين.

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، قائد فرقة "مسرح مصر"، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه مع العروسين، وعلق قائلًا: "ألف مبروك يا سارة.. ربنا يتمم على خير".

كما شارك عدد من نجوم "مسرح مصر" صورًا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف عبر حساباتهم على "إنستجرام"، منهم مصطفى بسيط وتوني ماهر، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة السعيدة.

سارة درزاوي هي ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "جد جدًا"، ثم انضمت إلى فرقة "تياترو مصر" التي ضمت عددًا من الشباب الموهوبين.

عندما انتقلت الفرقة إلى قناة MBC، تغير الاسم إلى "مسرح مصر".

من المعروف أن سارة كانت محجبة ثم خلعت الحجاب في عام 2015 عند انتقالهم إلى MBC.

في تصريحات سابقة، أوضحت سارة أنها بدأت التمثيل قبل عملها كمعيدة في كلية الآداب، حيث اكتشفت موهبتها بالصدفة خلال المرحلة الثانوية عندما عرض عليها أحد زملائها القيام ببطولة عمل مسرحي في المدرسة. بعد ذلك، قررت التحويل من كلية العلوم إلى كلية الآداب قسم "نقد ودراما مسرح"، وتفوقت فيها، حيث كانت الأولى على دفعتها منذ السنة الأولى.

حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، من بينهم أعضاء فرقة "مسرح مصر"، الذين عبروا عن سعادتهم وقدموا التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

يُذكر أن "مسرح مصر" قدم العديد من العروض المسرحية الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وساهمت في بروز عدد من النجوم الشباب في الساحة الفنية المصرية.