نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة شباب بلوزداد، التي تقام غدًا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

بدأ المران بقراءة الفاتحة، ثم أدى اللاعبون فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.