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أحمد جودة - القاهرة -

قال فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، إن النادي الإسماعيلي ينتظر حصوله رسميًا على نقاط مباراة مودرن سبورت التي انتهت بالتعادل بين الفريقين في مسابقة دوري نايل".

فرج عمران: ننتظر حصد نقاط مباراة مودرن سبورت.. ولا أعلم سبب الحديث عن تفاصيل بيع عمر الساعي

وتابع عمران خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "نشكر الظروف بكل تأكيد لكن الخطأ الإداري الذي حدث نتمنى أن لا يحدث مع مودرن سبورت أو معنا أو مع أي نادي وحدث معنا نفس الخطأ في وقت سابق".

وأضاف: "هناك لوائح واضحة ويجب على كل العاملين في مجال كرة القدم في الأندية أن يهتموا بقراءة تلك اللوائح قبل بداية كل موسم".

وأكمل: "تم تبليغنا من جانب الإداريين في النادي عقب المباراة مباشرًة بالأمر وقمنا بعملنا بسرعه واليوم اتممنا كل الأوراق المطلوبة لتقديم الاحتجاج".

واستطرد:" بكل تأكيد نحن في حاجة لنصف النقطة بسبب ما يمر به الفريق خلال الفترة الأخيرة، كنا نتمنى الفوز بالمباراة في أرض الملعب بكل تأكيد".

واردف: "نمر بأزمة كبيرة ولم نسجل لاعب أجنبي واحد في قائمة فريقنا والإسماعيلي نادي جماهيري كبير ونأمل أن يتحسن موقفنا في الفترة المقبلة بتكاتف الجميع في الإسماعيلية".

وتابع فرج عمران:" أتمنى التوفيق لعمر الساعي مع النادي الأهلي وهو إبن من أبناء نادي الإسماعيلي وربنا يكرمه ويوفقه".

واختتم:" لا أعلم سبب فتح الحديث عن عقد شراء الأهلي للساعي من الإسماعيلي وإعادة نشر تصريحاتي السابقة عن الأمر في الوقت الحالي، بالفعل يتم تقسيط المبلغ للإسماعيلي وهذا ما تم إعلانه من جانبنا وقت إتمام الصفقة".

