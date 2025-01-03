نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرط الجزائي ينقذ الأهلي في صفقة إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم رمزي، إن بعض التقارير التشيكية، أكدت أن نادي بانيك التشيكي حدد مطالبه من الأهلي للتفريط في خدمات البرازيلي إيفرتون.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن النادي التشيكي حدد القيمة بين 2 ونصف مليون يورو إلى 3 مليون يورو، لكن الأهلي قد يلجأ إلى مسألة الشرط الجزائي.

وتابع كريم رمزي، أن الأهلي قد يستغل الشرط الجزائي في عقد البرازيلي إيفرتون مع نادي بانيك التشيكي البالغ مليون و200 ألف دولار، بعدما عرض النادي طلباته والتي تأتي أكبر من ذلك بكثير.

واختتم كريم رمزي: إيفرتون لاعب موهوب، وحتى لو اضطر الأهلي إلى دفع المليون و200 ألف دولار، فستكون صفقة ممتازة، وعلى الأهلي أن يعي مسألة الشرط الجزائي، حتى لا يقع في لعبة الوكلاء.

