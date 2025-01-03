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أحمد جودة - القاهرة - غاب نجم فريق ​برشلونة​ الاسباني ​لامين يامال​ عن المباراة الأخيرة للفريق في العام الماضي، والّتي خسرها الفريق 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في الليجا، بسبب الإصابة، ومع ذلك، يمكن لجماهير البلاوغرانا أن تتنفس الصعداء.

لامين يامال يعود لتدريبات برشلونة

وعاد النجم الكتالوني بالفعل إلى التدريب الكامل مع الفريق، بالإضافة إلى ذلك، نشر المكتب الصحفي للنادي صورة تُظهر أنسو فاتي يشارك بشكل كامل في جلسة التدريب اليوم.

ويخوض الجناح الإسباني الشاب موسمًا مميّزًا، حيّثُ سجل ستة أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 21 مباراة في جميع المسابقات.