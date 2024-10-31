نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء عن انضمام إنجي المقدم للجزء الثالث من "كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء بشأن انضمام النجمة انجي المقدم للجزء الثالث من مسلسل “ كامل العدد” وذلك المقرر تصويره ٣ نوفمبر القادم.

ومسلسل" كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، أحمد عبدالوهاب بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال انجى المقدم فى الدراما مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.