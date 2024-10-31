أفضل طرق التحكم في زيادة الشهية أثناء الحمل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:54 صباحاً - متابعة-جودت نصري

زيادة الشهية أثناء الحمل أمر شائع، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في التحكم فيها:

1. تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، جرب تناول خمس إلى ست وجبات صغيرة طوال اليوم. هذا يمكن أن يساعد في التحكم في الجوع.

2. اختيار الأطعمة الصحية: ركز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية. هذه الأطعمة تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

3. شرب الماء: أحيانًا يمكن أن يُخلط بين العطش والجوع. تأكدي من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

4. تجنب الأطعمة المعالجة: الأطعمة الغنية بالسكر والدهون قد تزيد من الرغبة في تناول المزيد من الطعام. حاولي تجنبها قدر الإمكان.

5. ممارسة النشاط البدني: إذا كانت حالتك الصحية تسمح بذلك، يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة في التحكم في الشهية وتحسين المزاج.

6. تحديد أوقات الوجبات: حاولي الالتزام بمواعيد محددة لتناول الطعام، مما يساعد على تنظيم الشهية.

7. الاستماع لجسمك: تعلمي كيفية التمييز بين الجوع الحقيقي والرغبة في تناول الطعام بسبب الملل أو التوتر.

8. الحصول على قسط كافٍ من النوم: قلة النوم يمكن أن تؤثر على هرمونات الجوع، مما يؤدي إلى زيادة الشهية.

9. استشارة مختص: إذا كنتِ قلقة بشأن زيادة الوزن أو الشهية، يمكنك استشارة طبيب أو أخصائي تغذية للحصول على نصائح مخصصة.