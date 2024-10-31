دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الرابعة: صراع ثلاثي الأبعاد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقتصر المنافسة في الجولة الرابعة من دوري التحدي الآسيوي على ثلاثة فرق، وقد أنجزت مباراتين من منافساتها:

ينغ اليفانتس- لاوس × شان يونايتد- ميانمار 0-2

تاينان سيتى- تايبيه × ينغ اليفانتس 3-2

ترتيب المجموعة الرابعة

1- شان يونايتد: 3 نقاط (2-0)

2- تاينان سيتى:3 نقاط (3-2)

3- ينغ اليفانتس: دون نقاط (2- 5)