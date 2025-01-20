دونالد ترامب يؤدى القسم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 07:31 مساءً - أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

وأعلنت لجنة تنصيب ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيؤدى القسم الدستورى رئيسا للولايات المتحدة واضحا يديه على نسختين من الإنجيل.

واستقبل الرئيس جو بايدن دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل حفل تنصيبه. وصافح الرجلان بعضهما البعض والتقطا الصور مع زوجتيهما.

وانضم ترامب وزوجته ميلانيا إلى بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لاحتساء الشاي قبل الذهاب إلى الكابيتول لحضور مراسم التنصيب.

في صباحه الأخير في البيت الأبيض، نشر بايدن صورة شخصية له ولزوجته على X، مع تعليق: "صورة شخصية أخرى للطريق. نحن نحبك يا أمريكا".

كما أصدر الرئيس المنتهية ولايته سلسلة من العفو الاستباقي في اللحظة الأخيرة للحماية من "الانتقام" الذي ينفذه دونالد ترامب ضد أولئك الذين يُعتقد أنهم عارضوه.

وأعلن مسئولون في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ستعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود وتوجه وزارة الدفاع بإرسال قوات مسلحة "لإقامة حواجز مادية" واستكمال بناء الجدار الحدودي.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كل هذا جزء من خطط محددة لعشرة إجراءات تنفيذية على الحدود متوقعة اليوم، والتي تتضمن أيضًا تدابير مثيرة للجدل لإنهاء حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء.