وزير الشئون النيابية: استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس السيسي تضع الزراعة في صدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 10:38 مساءً - وزير الشئون النيابية: استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضع الزراعة في صدارة الأولويات الوطنية.. والزراعة "رسالة حياة" وليست مجرد مهنة

المستشار محمود فوزي: مبادرة “إيد بتزرع وإيد بتساعد” خطوة نوعية لدعم المزارعين وتحسين حياتهم وسداد ديون المزارعين استثمار في الأمن الغذائي وتعزيز للاقتصاد الوطني

"المستشار فوزي": المزارعون أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويستحقون كل الدعم.. والحكومة تعمل على دعم المزارعين ماديًا وفنيًا وتشجيع الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

"المستشار فوزي": أدعو القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحويل دعم المزارعين إلى نهج مستدام، والعمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل مشرق للزراعة والمزارعين في مصر، ومبادرات دعم المزارعين تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

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بحضور السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حضر السيد المستشار محمود فوزي، احتفالية حزب مستقبل وطن، كما حضر السيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيدة الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، السيد الأستاذ/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للإعلان عن إطلاق مبادرة سداد ديون 6 آلاف مزارع على مستوى الجمهورية، باستاد القاهرة الدولي، اليوم الأثنين 20 يناير.

خلال الاحتفالية أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مبادرة “إيد بتزرع وإيد بتساعد” تعكس روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، وتهدف إلى دعم المزارعين باعتبارهم أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأعرب معاليه عن شكره لحزب مستقبل وطن على إطلاق هذه المبادرة، التي تمثل خطوة نوعية نحو تحسين حياة المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.

وأشار السيد الوزير، إلى أن الزراعة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة حياة يتحمل المزارعون أعباءها بشجاعة رغم ما يواجهونه من صعوبات. ودعا إلى ضرورة تخفيف الأعباء عنهم عبر سياسات الدولة ومبادرات شركاء التنمية، مؤكدًا أن سداد ديون المزارعين هو دعم مباشر لتحسين أوضاعهم المالية، واستثمار في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد الوزير أن الحكومة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع القطاع الزراعي في صدارة أولوياتها من خلال استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف أن الدولة تعمل على تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتشجيع الابتكار والتطوير في القطاع الزراعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

واختتم السيد المستشار محمود فوزي كلمته بدعوة القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى المشاركة في هذه المبادرة لتحويلها إلى نهج مستدام يسهم في تحسين حياة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل مشرق للزراعة والمزارعين في مصر.