انت الأن تتابع خبر "طبيب سعودي يعلن سر خطير".. هذا النوع من " الشاي " يقوي الذاكرة ويحارب النسيان والزهايمر من اول استخدام!!.. كنز في عالم الطب !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل الذاكرة والنسيان من التحديات التي يعاني منها الكثيرون مع تقدم العمر، وقد ارتبطت هذه المشكلات بظهور أمراض مثل الزهايمر رومع تزايد الاهتمام في الطب البديل والعلاجات الطبيعية، تم اكتشاف شاي يعد واحدًا من أفضل الحلول التي تساهم في تقوية الذاكرة وتحارب النسيان وأمراض مثل الزهايمر.

هذا النوع من ” الشاي ” يقوي الذاكرة ويحارب النسيان والزهايمر من اول استخدام

الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات مثل الكاتيكينات التي تمتاز بخصائص مضادة للأكسدة. هذه المركبات تحمي خلايا الدماغ من التدمير الناتج عن الجذور الحرة، مما يساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ والذاكرة.

الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الشهيرة التي تدعم الدورة الدموية، بما في ذلك تدفق الدم إلى الدماغ. تدفق الدم المحسن يمكن أن يسهم في تعزيز الذاكرة وتحسين التركيز.

النعناع: يُعتقد أن النعناع يحتوي على مواد تساهم في تحسين الانتباه والذاكرة قصيرة المدى. تناول شاي النعناع بانتظام قد يساعد في محاربة النسيان ويُشعر الشخص باليقظة.

الجينسنغ: يُستخدم الجينسنغ في الطب التقليدي منذ قرون لزيادة الطاقة وتحسين وظائف الدماغ. تشير الدراسات إلى أن الجينسنغ قد يساعد في تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.

الروزماري (إكليل الجبل): يحتوي هذا العشب على مركبات تساعد في تحسين الذاكرة طويلة المدى، ويُعتقد أنه يحفز العمليات العصبية التي تتعلق بالتعلم.

آلية تأثير الشاي على الدماغ

يعتمد تأثير هذا النوع من الشاي على قدرة المكونات الطبيعية على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي تحسين أداء الذاكرة. بعض الدراسات أظهرت أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكينات والفلافونويدات، يمكن أن تساعد في حماية خلايا الدماغ من التدهور الناتج عن التقدم في العمر أو الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

كيف يمكن الاستفادة من هذا الشاي؟