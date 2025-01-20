غلطة سراي يستهدف التعاقد مع مدافع ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي غلطة سراي التركي يستهدف التعاقد مع إيمرسون رويال، مدافع ميلان، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي، فإن النادي التركي بدأ التفاوض مع ميلان بشأن التعاقد مع رويال.

وأفاد رومانو، أن المفاوضات بدأت بعد اقتراب ميلان من التعاقد مع كايل ووكر، ظهير أيمن مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر، أن إيمرسون انضم إلى ميلان قادماً من توتنهام، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 15 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين يورو كحوافز ومكافآت.