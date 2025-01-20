نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:02 مساءً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الإثنين، منافسات الجولة الـ 20 من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لجميع مباريات هذه المرحلة…
طرابزون سبور× سيفاس سبور 4-0
جوزتبه × أنطاليا سبور 1-0
أضنة ديمر سبور × فنربخشة 0-3
قونيا سبور × قاسم باشا 3–3
أيوبسبور × ألانيا سبور 3-0
هاتاي سبور × غلطة سراي 1-1
إسطنبول باشاك شهير × تشايكور ريزا سبور 2-0
غازي عنتاب × بودريم سبور 0-0
يشكتاش × سامسون سبور 0-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- غلطة سراي: 51 نقطة
2- فنربخشة: 45 نقطة
3- سامسون سبور: 37 نقطة
4- جوزتبه: 34 نقطة
5- أيوبسبور: 33 نقطة