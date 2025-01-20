الدوري التركي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:02 مساءً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات الجولة الـ 20 من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لجميع مباريات هذه المرحلة…

طرابزون سبور× سيفاس سبور 4-0

جوزتبه × أنطاليا سبور 1-0

أضنة ديمر سبور × فنربخشة 0-3

قونيا سبور × قاسم باشا 3–3

أيوبسبور × ألانيا سبور 3-0

هاتاي سبور × غلطة سراي 1-1

إسطنبول باشاك شهير × تشايكور ريزا سبور 2-0

غازي عنتاب × بودريم سبور 0-0

يشكتاش × سامسون سبور 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- غلطة سراي: 51 نقطة

2- فنربخشة: 45 نقطة

3- سامسون سبور: 37 نقطة

4- جوزتبه: 34 نقطة

5- أيوبسبور: 33 نقطة