يتساوى كريستوف بياتيك وسيمون بانزا في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي بـ 13 هدفاً لكل منهما بعد نهاية مباريات الجولة العشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:02 مساءً - خاص- دوت الخليج

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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