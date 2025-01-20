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الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

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الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:02 مساءً - خاص- دوت الخليج

يتساوى كريستوف بياتيك وسيمون بانزا في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي بـ 13 هدفاً لكل منهما بعد نهاية مباريات الجولة العشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

1- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 13 هدفاً
2- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 13 هدفاً
3- مامي تيام (أيوبسبور): 11 هدفاً
4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 11 هدفاً
5- يوسف النصيري (فنربخشة): 10 أهداف
6- إدين دجيكو (فنربخشة): 10 أهداف
7- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف
8- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف
9- رومولو (جوزتبه): 9 أهداف
10- نونو دا كوستا (قاسم باشا): 8 أهداف
11- أحمد كوتوكو (أيوبسبور): 8 أهداف
12- دوشان تاديتش (فنربخشة): 8 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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