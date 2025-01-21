نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
فياريال × ريال مايوركا 4-0
سيلتافيغو × أتلتيك بلباو 1-2
ليجانيس × أتلتيكو مدريد 1-0
ريال مدريد × لاس بالماس 4-1
أوساسونا × رايو فاليكانو 1-1
فالنسيا × ريال سوسيداد 1-0
إسبانيول × بلد الوليد 2-1
جيرونا × إشبيلية 1-2
ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس 1-3
خيتافي × برشلونة 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- ريال مدريد: 46 نقطة
2- أتلتيكومدريد: 44 نقطة
3- برشلونة: 39 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 39 نقطة
5- فياريال: 33 نقطة