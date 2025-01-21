الدوري الإسباني (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

فياريال × ريال مايوركا 4-0

سيلتافيغو × أتلتيك بلباو 1-2

ليجانيس × أتلتيكو مدريد 1-0

ريال مدريد × لاس بالماس 4-1

أوساسونا × رايو فاليكانو 1-1

فالنسيا × ريال سوسيداد 1-0

إسبانيول × بلد الوليد 2-1

جيرونا × إشبيلية 1-2

ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس 1-3

خيتافي × برشلونة 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- ريال مدريد: 46 نقطة

2- أتلتيكومدريد: 44 نقطة

3- برشلونة: 39 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 39 نقطة

5- فياريال: 33 نقطة