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الدوري الإسباني (20)… نتائج وترتيب

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الدوري الإسباني (20)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

فياريال × ريال مايوركا 4-0
سيلتافيغو × أتلتيك بلباو 1-2
ليجانيس × أتلتيكو مدريد 1-0
ريال مدريد × لاس بالماس 4-1
أوساسونا × رايو فاليكانو 1-1
فالنسيا × ريال سوسيداد 1-0
إسبانيول × بلد الوليد 2-1
جيرونا × إشبيلية 1-2
ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس 1-3
خيتافي × برشلونة 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- ريال مدريد: 46 نقطة
2- أتلتيكومدريد: 44 نقطة
3- برشلونة: 39 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 39 نقطة
5- فياريال: 33 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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