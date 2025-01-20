الدوري السعودي .. فوز الفيحاء والأخدود

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:53 مساءً - تغلب الفيحاء على نظيره الخلود، بهدف نظيف، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع أليخاندرو بوزويلو عند الدقيقة 53.

بهذا الفوز، رفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز 14، فيما تجمد رصيد الخلود عند 16 نقطة في المركز 12.

وفي مباراة ثانية، لحساب ذات الجولة، فاز الأخدود على نظيره الرائد بنتيجة 2-0، حملا توقيع كل من خوان سيباستيان (د28)، وكريستيان باسوغوغ (د66).

بهذه النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 15 نقطة في المركز 13، فيما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز 15.