لماذا يبرد وجهي وأنفى في الشتاء؟ أسباب وعلاجات فعالة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:53 مساءً - يشعر الكثيرون ببرودة في الوجه والأنف خلال فصل الشتاء، مما يسبب انزعاجًا كبيرًا. هل تساءلت يومًا عن أسباب هذه المشكلة وكيفية التخلص منها؟ في هذا المقال، سنستعرض الأسباب الشائعة لبرودة الوجه والأنف في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الحلول والعلاجات الفعالة للتخلص من هذه المشكلة المزعجة.

أسباب برودة الوجه والأنف في الشتاء:

التهابات الجهاز التنفسي العلوي: مثل التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الأنف.

الجفاف: قلة شرب الماء وتعرض الجلد للهواء الجاف.

نزلات البرد والإنفلونزا: تسبب احتقان الأنف وسيلانه.

التعرض المباشر للتيارات الهوائية الباردة: خاصة عند الخروج من المنزل.

علاجات فعالة لبرودة الوجه والأنف:

ترطيب البشرة: استخدام مرطبات للوجه والأنف للحفاظ على رطوبتهما.

الاستنشاق بالبخار: يساعد على تخفيف احتقان الأنف وتدفئة الوجه.

الكمادات الدافئة: وضع كمادات دافئة على الوجه لتدفئته.

شرب السوائل الدافئة: مثل الشاي العشبي والماء الدافئ.

تجنب التعرض المباشر للتيارات الهوائية الباردة: ارتداء وشاح وقفازات عند الخروج.

علاج الحالات المرضية الأساسية: مثل حساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية.