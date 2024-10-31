نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس القارات "الإنتركونتيننتال" والمنافس المحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، وذلك بعد الفوز على حساب فريق العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف النهائي في شهر ديسمبر المقبل، حيث يلتقي القلعة الحمراء مع الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال

ويسعى النادي الأهلي للوصول لنهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الأولى، من أجل مواجهة فريق ريال مدريد بطل أوروبا.

وستكون مباراة الأهلي ضد الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس، يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة على ملعب 974.

بينما ستكون المباراة النهائية بين هذه المباراة وفريق ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر المقبل على ملعب لوسيل.