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دوري نجوم قطر (9): السد يواجه الريان

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، حيث يلتقي الخور مع قطر الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب الغرافة مع العربي بنفس التوقيت، والسد مع الريان الساعة 19:30.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 19 نقطة، يليه السد والأهلي بـ 15 نقطة لكل منهما، فالغرافة بـ 12 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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