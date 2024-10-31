دوري نجوم قطر (9): السد يواجه الريان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، حيث يلتقي الخور مع قطر الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب الغرافة مع العربي بنفس التوقيت، والسد مع الريان الساعة 19:30.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 19 نقطة، يليه السد والأهلي بـ 15 نقطة لكل منهما، فالغرافة بـ 12 نقطة.