نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محرز وتوني يتصدران تشكيل الأهلي ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي بقيادة مدربه ماتياس يايسله نظيره الأهلي بقيادة لوران بلان مساء اليوم الخميس الموافق الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري السعودي 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ديميرال، إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط: علي الأسمري، فرانك كيسي، جابرييل فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد الاتحاد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.