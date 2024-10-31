ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2% خلال شهر أكتوبر

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:11 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 2% في شهر أكتوبر الجاري على أساس سنوي، مقابل 1.6% في سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات المكتب، زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3%، والخدمات بنسبة 4%، وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 5.5% على أساس سنوي في أكتوبر.

وكان معدل التضخم انخفض في الشهور الأخيرة إلى 1.6% خلال سبتمبر، و1.9% في شهر أغسطس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، فارتفع إلى 2.9% خلال شهر أكتوبر، مقابل 2.7% خلال شهر سبتمبر/ أيلول، وفقاً لبيانات المكتب.

ولا يدخل ضمن التضخم الأساسي أسعار الطاقة والمواد الغذائية شديدة التقلب.

وأظهرت بيانات المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت خلال أكتوبر على أساس شهري، بنسبة 0.4%.

وتتوقع الحكومة الألمانية تراجعاً ملحوظاً لمعدل التضخم في متوسط العام، بحسب تقريرها لفصل الخريف، إلى 2.2% مقابل 5.9% خلال العام 2023.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينخفض التضخم في العام 2025 إلى 2% عند مستهدف البنك المركزي المصري الأوروبي.

ويسمح انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو بفرص للبنك المركزي الأوروبي من أجل خفض أسعار الفائدة، بعد تخفضيها في منتصف أكتوبر، حيث وصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.25%، وسط توقعات بخطوة أخرى مماثلة خلال شهر ديسمبر.