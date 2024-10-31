نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة طارئة من محمد رمضان وسامي قمصان مع ثنائي الأهلي.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الثنائي محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، وسامي قمصان المدير العام للفريق الأول لكرة القدم، جلسة هامة مع ثنائي المارد الأحمر عقب مباراة العين الإماراتي.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره العين الإماراتي، بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس الانتركونتنتال.

محمد رمضان وسامي قمصان يجتمعان مع ثنائي الأهلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان وسامي قمصان، حرصا على عقد جلسة مع ثنائي فريق الأهلي بيرسي تاو ورضا سليم، في مران الفريق أمس ".

وأضاف:" جاء اجتماع رمضان وسامي قمصان مع ثنائي الأهلي من أجل احتواء غضبهما، بسبب عدم مشاركتهما في مباراة العين الإماراتي ".

وأتم كريم رمزي:" محمد رمضان وسامي قمصان، طلبا من ثنائي الأهلي رضا سليم وبيرسي تاو التركيز فيما هو قادم، والصبر من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات ".