نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم برايتون بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

تمكن كودي جاكبو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 45، بعد تمريرة من مورتون إلى زميله جاكبو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة ثم أطلق الأخير تسديدة صاروخية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى هدف التعادل لصالح برايتون في الدقيقة 49، بعد رأسية من سيمون أدينجرا من داخل منطقة الجزاء.

ونجح كودي جاكبو في تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 63، بعد أن تمكن من قطع الكرة وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وشارك محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بدلًا من المهاجم كودي جاكبو.

واستطاع سيمون أدينجرا أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح برايتون في الدقيقة 81، بعد تمريرة بالخطأ من جاريل كوانساه، استغلها لاعب برايتون بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ليتابعها أدينجرا بتسديدة أخرى، سكنت الشباك.

وسجل لويس دياز الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 85، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز طارق لامبتي الهدف الثاني لصالح برايتون في الدقيقة 90، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع ليفربول وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.