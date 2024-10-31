نجم الأهلي السابق يوضح رأيه في طريقة التعامل مع أزمة كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ في أزمته التي وقعت في دولة الإمارات أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تخفيض عقوبة محمود كهربا من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه بعد اعتذاره للجهاز الفني للنادي بعد العودة إلى القاهرة.

تصريحات خالد جاد الله نجم الأهلي السابق

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن إدارة النادي الأهلي تعاملت بشكل سليم وتربوي مع أزمة محمود عبدالمنعم سواء فيما الغرامة المالية التي وصلت مليون جنيه أو عودته إلى مصر عقب الأزمة.

وأضاف: محمود كهربا عليه أن يركز مع فريق الأهلي سواء داخل أو خارج الملعب والتمسك بفرصته القوية مع الفريق والسويسري مارسيل كولر.