سان جيرمان ينفي اهتمامه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 05:52 صباحاً - أكد فابريزيو رومانو، حبير انتقالات اللاعبين في أوروبا أن باريس سان جيرمان لا يفكر بضمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

وكانت صحيفة (ماركا) الإسبانية، قد أشارت إلى أن كريستيانو يفكر في الرحيل عن النصر، لكنه لا ينوي الاعتزال، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصيره.

وتحدثت تقارير صحفية عن اهتمام بل الدوري الفرنسي بالتعاقد مع النجم البرتغالي.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإنكليزي، بن جاكوبس: لا توجد لدى باريس سان جيرمان أي خطط، للتقدم بعرض لضم كريستيانو رونالدو.

ويتجه باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعبين شباب وليس لاعبين من الصف الأول.