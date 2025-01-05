إشادة أميرية بـ«خليجي زين 26» التي استضافتها الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 09:32 صباحاً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد برقيات شكر بمناسبة اختتام بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين، التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025.

وعبر عن بالغ شكره وتقديره لكل الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والترتيب لهذه البطولة، وعلى ما بذلوه جميعاً من جهود كبيرة ومقدرة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة، مما أسهم في إنجاح هذه البطولة، مثمناً سموه في الوقت ذاته التفاعل الجماهيري الكبير، الذي أضفى الفرحة والابتهاج والسرور على الجميع لحضور المباريات والمشاركة في فعاليات هذه البطولة، ومتمنياً سموه للجميع كل التوفيق لخدمة وطننا الغالي ورفع رايته.

كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد برقيات شكر مماثلة، عبر فيها عن بالغ الشكر والتقدير لكل الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والترتيب لهذه البطولة، وعلى ما بذلوه جميعاً من جهود كبيرة ومقدرة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة، مما أسهم في إنجاح البطولة، متمنياً سموه للجميع كل التوفيق لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وتوج منتخب البحرين بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره العماني (2-1) في المباراة النهائية.