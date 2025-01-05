أمير الكويت يهنئ ملك البحرين بفوز المنتخب البحريني بكأس الخليج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 09:32 صباحاً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين الشقيقة لكرة القدم بكأس بطولة الخليج العربي السادسة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024م إلى 4 يناير 2025م.

وأشاد الأمير بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه منتخب البحرين الشقيق، مثمنا الروح الرياضية العالية التي تميزت بها كافة المنتخبات المشاركة بهذه البطولة والتنافس الشريف بينها وبالحضور الجماهيري الكبير للمباريات والتي جسدت أواصر الود والأخوة بين دول الخليج العربية الشقيقة، ومتمنيا للملك حمد بن عيسى موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.